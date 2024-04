Hubert Rhomberg hat mit Jos Boeren ein neues Unternehmen gegründet, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben.Es heißt Rhomberg Boeren Capital und wird sich aktiv in Holz-Hybrid-Immobilien sowie Schienen-, Landwirtschafts- und Ernährungsinfrastruktur engagieren.

Der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien hat nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirts Jörg Krämer und von Bank-Austria-Chefökonomen Stefan Bruckbauer keine großen Auswirkungen auf den Finanzsektor. Die Lage sei "sehr unterschiedlich", Preise für Büros würden "natürlich fallen", Logistikimmobilien stabil bleiben, sagte Krämer vor Journalisten in Wien. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hatte kürzlich auf mögliche Immobilienrisiken hingewiesen.



Im Anschluss an das erfolgreiche Closing der Terreal Akquisition, der größten Übernahme in der über 200-jährigen Unternehmensgeschichte, gab Wienerberger den Abschluss einer langfristigen Kreditfinanzierung in Höhe von 600 Mio. EUR bekannt. Der neue Kredit dient der vollständigen Refinanzierung einer seit Closing der Terreal Transaktion gezogenen Brückenfinanzierung sowie der im Mai 2024 anstehenden Fälligkeit der Unternehmensanleihe 2018-24 in Höhe von 250 Mio. EUR.



Der VZI hat die Einreichfrist für deine Kampagne „Digitale Chancen für Planungsbüros“ (die auch vom Fachmagazin SOLID mitgetragen wird) bis Ende April verlängert.



Die Grundsanierung der rund 280 Kilometer langen Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Berlin im kommenden Jahr wird der Deutschen Bahn zufolge bis zu 2,2 Mrd. Euro kosten. In dem Betrag ist bereits ein Risikopuffer in Höhe von rund 400 Mio. Euro enthalten, wie der bundeseigene Konzern am Freitag mitteilte. Die Strecke soll von Mitte Juni bis Mitte Dezember 2025 grundlegend modernisiert und dafür in der Zeit voll gesperrt werden.



Die Bietergemeinschaft Apleona Austria, RBI Leasing und Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. wurde von der Stadt Wien mit dem Neubau der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in der Schloßhofer Straße/Freytaggasse im 21. Wiener Gemeindebezirk beauftragt. Das Projekt wird im Rahmen eines PPP-Modells, einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (Public Private Partnership), abgewickelt. Sämtliche bauliche Maßnahmen werden ab Mai 2024 von Habau und Apleona ausgeführt.



Rund 50 nationale und internationale herausragende Beispiele für verantwortungsvolles Bauen aus den Bereichen Neubau, Umbau bzw. Neunutzung und Sanierung sind bis 7.6. in der Ausstellung "Das neue Bauen: Sparsame Räume für die Zukunft" im Wiener Ringturm zu sehen.



Das Studienprogramm Bachelor Professio­nal Bauprozessmanagement am BauAkademie BWZ OÖ wird in Zusammenarbeit mit der Universität für Weiterbildung Krems ab 20. September 2024 angeboten und zielt genau darauf ab, zukünftige Führungs­kräfte der Bauwirtschaft zu formen. Informationsmöglichkeiten gibt es beim kostenlosen Hybrid-Infoabend am 25. April 2024 um 18.00 Uhr. Anmeldung unter kurse@ooe.bauakademie.at oder 0732/24 59 28-0.

(Woche 15/2024)