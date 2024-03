Laut Andreas Gruber, Geschäftsführer von AG Consulting, verlassen sich die Österreicher stark darauf, dass der Staat das Wohnen im Alter „schon richten wird.“

SOLID: Bitte definieren Sie den Begriff „Seniorenimmobilie“.

ANDREAS GRUBER: Wenn Menschen älter werden, entstehen viele neue Fragen, wie „Was, wenn ich pflegebedürftig werde?“. Eine durchdachte Seniorenimmobilie beantwortet zahlreiche dieser Fragen und unterstützt bei den Lösungen. So könnte die Antwort einer gut entwickelten Seniorenimmobilie lauten: „In diesem Fall sind die Wohnungen nicht nur barrierefrei, sondern auf Wunsch auch behindertengerecht ausführbar. Es gibt die Möglichkeit, eine Betreuungsperson unterzubringen. Es wurden bereits elektrische Vorsehungen für Pflegebetten oder technische Assistenzsysteme vorgesehen. Ein Notruf kann nachgerüstet werden.“ Selbstverständlich kann man Seniorenimmobilien in viele Richtungen denken. So können wir unter dem Begriff von „Betreutem Wohnen“, „Pflegeeinrichtungen“, „Senioren-WGs“, „Green-Care Einheiten“, „Seniorenresidenzen“ etc. reden.



Wie gestaltet sich hierzulande der Bedarf?



GRUBER: Laut einer Erhebung von Silver Living braucht es bis 2030 hierzulande allein rund 100.000 zusätzliche altersgerechte Einheiten. Der Grund liegt im demographischen Wandel, da - von heute etwa 1,8 Millionen über 65-Jährige - bis 2060 rund 2,8 Millionen über 65-jährige Menschen in Österreich leben werden. Mit diesem Wandel verändert sich der Bedarf an altersgerechten Wohnmöglichkeiten. Auch über 2030 hinaus werden somit neue Wohnformen gefragt sein, die im besten Fall bereits in der kommenden Dekade entwickelt werden, um den starken Anstieg der Nachfrage abzudecken.



Welche Trends zeichnen sich bei Seniorenimmobilien ab?



GRUBER: Österreich ist in der Entwicklung noch sehr verhalten. Das hat unterschiedlichste Gründe. Zum einen, weil Studien erhoben, dass sich viele Österreicher erst spät Gedanken über das Leben im Alter machen und wie sie dann gerne wohnen würden. Ein weiterer Grund ist, dass hierzulande die Mentalität noch sehr stark von „der Staat wird’s schon richten“ geprägt ist. Ich bin jedoch überzeugt, dass man sich um sein eigenes „gutes Leben im Alter“ selbst kümmern sollte und definieren sollte, wie man wo leben möchte. Die Österreicher haben ebenso weniger Mobilität im Bereich Wohnsitz und viele, die während des Arbeitslebens in ländliche Regionen gezogen sind, scheuen noch den Schritt in infrastrukturell besser versorgte Städte und Gemeinden. Es ist aber grob nachteilig für die Betroffenen, wenn die wesentlichen Aspekte „Teilhabe am täglichen Leben, Mobilität im Alter und Infrastruktur der Region“ nicht rechtzeitig mitbedacht werden. Als Beispiel: Wohnt man am Land, kann Mobilität ab einem gewissen Alter eine Herausforderung werden. Wenn man zum nächsten Arzt ein Auto braucht und dieses vielleicht irgendwann nicht mehr nutzen kann oder will, verliert man Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Ebenso wird die Teilhabe am täglichen Leben schwerer möglich, je dezentraler die Menschen wohnen. Was also während des Arbeits- und Familienlebens passend sein kann, verändert sich, wenn man in Pension ist, der Partner vielleicht nicht mehr da ist, die Kinder weggezogen sind und die Infrastruktur am Land langsam ausdünnt.



Was ist bei der Planung zu berücksichtigen und welche Faktoren sind für einen erfolgreichen Betrieb ausschlaggebend?



GRUBER: Zur Planung sollte man sich die Frage stellen, welche Antworten auf die Fragen des Alterns man mit der Immobilie liefern möchte. Das kann ganz unterschiedlich sein und kommt stark auf die Lage an. Ein Beispiel: Eine Seniorenimmobilie in unmittelbarer Nähe einer Handelskette muss sich weniger Gedanken über die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln aller Art machen. Liegt das nächste Geschäft jedoch einen Kilometer entfernt, sollte man sich überlegen, wie man das lösen möchte, um den zukünftigen Bewohner eine gute Antwort liefern zu können.



Der Betrieb ist eine ganz eigene Thematik: Seniorenimmobilien können „sich selbst überlassen werden“ oder „aktiv von Betreibern serviciert werden“.



Worauf ist bei der Vermarktung einer Seniorenimmobilie zu achten?



GRUBER: Auch hier gilt es, auf die Zielgruppe blickend zu fragen: Welche Probleme löse ich mit der Seniorenimmobilie? Das geht weit über das Stillen von purem Wohnbedarf hinaus.