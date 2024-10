Jetzt ist speziell das Thema CO 2 , korrekter gesagt das „global warming potential“, ein relevantes Thema im Betonbau, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Gibt es auch hier neue Entwicklungen über die bei Ihrem Seminar „Nachhaltigkeit im Betonbau“ berichtet werden kann?

Ressler: Ja. Auch hier gibt es eine stetige Weiterentwicklung zu mehr Transparenz, weil einheitliche Regelungen für die Berechnungen auf europäischer Ebene abgestimmt wurden und nun vorliegen. Auch die erforderlichen Werkzeuge, sprich „Rechner“, wurden hierzu bereits entwickelt. Nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt wurden, ist geplant, in der zukünftigen europäischen Betonnorm GWP-Klassen (CO 2 -Reduktionsklassen) für Beton vorzusehen. Diese sind dann auch in Österreich umzusetzen. Wir wollen aber nicht so lange warten, bis diese Normendokumente in ein paar Jahren vorliegen.



Pauser: Deshalb wurde bei der ÖBV ein neuer Arbeitskreis eingerichtet, der ein ÖBV-Merkblatt mit dem Titel „Ausschreibungsempfehlungen für CO²-reduzierte Betone“ ausarbeiten soll. Wie mein Kollege bereits erwähnt hat, stehen die Rahmenbedingungen fest, die Werkzeuge sind vorhanden und damit kann ein Vorschlag für CO²-Klassen für Beton in Österreich ausgearbeitet werden. Auch dieses Thema wird in die Inhalte des Seminars „Nachhaltigkeit im Betonbau“ aufgenommen.