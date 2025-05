Die EU-Kommission hat am Mittwoch formelle Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich und Ungarn vorangetrieben. Anlass ist die unzureichende Umsetzung der EU-Umweltverträglichkeitsprüfungs-Richtlinie (UVP-RL) in nationales Recht. In sogenannten „mit Gründen versehenen Stellungnahmen“ wirft Brüssel beiden Staaten Versäumnisse bei der verpflichtenden Prüfung von Großprojekten auf ihre Umweltauswirkungen vor.

Für die Bauwirtschaft hat dies erhebliche Relevanz: Infrastruktur- und Hochbauprojekte könnten künftig unter strengere Kontrolle geraten – oder im schlimmsten Fall von EU-seitigen Gerichtsentscheidungen ausgebremst werden.

