1. Platz: Porr AG

Die Porr AG ist der zweitgrößte Baukonzern Österreichs und ein an der Wiener Börse notierter Baukonzern mit Sitz in Wien. Sie ist in allen Sparten der Bauwirtschaft national und international tätig: vom Tiefbau einschließlich Verkehrswege-, Tunnelbau und Spezialtiefbau über den Hochbau bis hin zu Umwelttechnik und Facilitymanagement.

2.Platz: Strabag SE

Österreichs größter Baukonzern Strabag SE ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Strabag ist das sechstgrößte Bauunternehmen Europas und neben den Kernmärkten Österreich und Deutschland in zahlreichen ost- und südosteuropäischen Ländern in der Bauindustrie tätig. Vermehrt werden auch Projekte auf anderen Kontinenten realisiert.

Gründer der Strabag in ihrer jetzigen Form ist der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner, sein Sohn Klemens ist der aktuelle Vorstandsvorsitzende.



3. Platz: Rhomberg

Die Rhomberg Gruppe ist ein international agierendes Bauunternehmen in Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf die Bereiche Bau, Ressourcen sowie Bahntechnik. Der Name Rhomberg geht auf den Gründer Cornelius Rhomberg zurück, der den Grundstein für die Unternehmensgruppe bereits 1886 legte. Geschäftsführer sind heute Hubert Rhomberg und Ernst Thurnher.

Der Stammsitz der Rhomberg Gruppe befindet sich seit Gründung in Bregenz, Österreich.



4. Platz: Leyrer + Graf

5. Platz: Habau Group

6. Platz: Unger Steel

7. Platz: i+R Bau

8. Platz: Bernegger



9. Platz: Hilti & Jehle

10. Platz: Sedlak

11. Platz: Swietelsky

12. Platz: Handler Bau

13. Platz: Wimberger

14. Platz: Rieder Bau