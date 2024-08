Die Strabag SE erzielte im ersten Halbjahr eine Leistung von 8,33 Mrd. Euro, das ist ein leichtes Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Leistungszuwächse gab es in Deutschland und Polen sowie im Verkehrswegebau in Rumänien.

Deutlich zurückgegangen ist die Bauleistung hingegen in Österreich. "Hier macht sich wie erwartet der starke Rückgang im Wohnungsbau bemerkbar", heißt es zur Erklärung. Der Konzernumsatz ging um 3 Prozent zurück.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist leicht um 2 Prozent auf 358,87 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank von 87,35 Millionen auf 81,92 Millionen Euro.



Das Zinsergebnis war mit 52,23 Mio. Euro fast doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,74 auf 0,84 Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 peilt der Strabag-Vorstand unverändert eine Leistung von 19,4 Mrd. Euro an. Die EBIT-Marge soll erneut mindestens 4 Prozent betragen. Die Nettoinvestitionen werden weiterhin mit höchstens 750 Mio. Euro prognostiziert.