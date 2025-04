In einem weiteren Schritt der juristischen Auseinandersetzungen rund um die Beteiligungsverhältnisse am österreichischen Baukonzern Strabag SE hat das 13. Handelsberufungsgericht in St. Petersburg am Donnerstag die Berufung mehrerer Parteien abgewiesen. Betroffen sind neben der Strabag SE selbst auch österreichische Aktionäre des Konzerns sowie die Raiffeisenbank Russland, eine Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI). Damit wird ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts in Kaliningrad vom 20. Jänner 2025 rechtskräftig, das die russische Raiffeisenbank zur Zahlung von über zwei Milliarden Euro Schadenersatz an die Rasperia Trading Limited verpflichtet.

Diese Entscheidung ist nicht nur juristisch, sondern auch politisch und wirtschaftlich brisant. Rasperia war über viele Jahre ein gewichtiger Aktionär der Strabag SE – und wird mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska in Verbindung gebracht, der seit dem Jahr 2018 auf EU-Sanktionslisten steht.

