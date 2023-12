Am Nachmittag wurde weiters bekannt, dass Alfred Gusenbauer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strabag SE, am Ende der Aufsichtsratssitzung der Strabag SE sein Mandat mit Ablauf des 31.12.2023 vorzeitig zurücklegt.



Vor diesem Hintergrund wurde Kerstin Gelbmann, langjähriges Aufsichtsratsmitglied, mit Wirkung zum 1.1.2024 zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Alfred Gusenbauer dazu: „Die öffentliche Diskussion über einzelne in Schieflage geratene Signa Gesellschaften, deren Aufsichtsratsvorsitzender ich bin, veranlasst mich, das Aufsichtsratsmandat und damit auch den Vorsitz der Strabag SE per 31.12.2023 zurückzulegen. Ich will vermeiden, dass irgendein Reputationsschatten auf die STRABAG fällt, die im Übrigen keine besonderen Geschäftsbeziehungen mit der Signa unterhält."