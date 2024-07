Bereits zum fünften Mal in Folge fand der Rabmer Kinderbautag statt. Ziel dieser Initiative ist es, bereits im Schulalter die Begeisterung für Technik und Handwerk zu wecken. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten an sechs abwechslungsreichen Stationen einen aktiven Tag voller Spaß und Lernmöglichkeiten. „Der Rabmer Kinderbautag war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg – dies zeigen die steigenden Anmeldezahlen und das positive Feedback der Kinder und der Eltern. Die Mädchen und Buben sind voller Begeisterung und Neugier bei der Sache und lösen die gestellten Aufgaben mit großer Motivation und Geschicklichkeit“, so Ulrike Rabmer-Koller, die Geschäftsführerin der Rabmer Gruppe.

Ausgestattet mit Arbeitskleidung – T-Shirts, Arbeitshandschuhen, coolen Kappen sowie einem Maurerbleistift und Zollstock – meisterten die Kinder in kleinen Gruppen sechs spannende Stationen, bei denen Geschicklichkeit, Kreativität und handwerkliches Können gefragt waren. Sie manövrierten mit Unterstützung einen Stapler durch einen Hindernis-Parcours, errichteten gemeinsam als Team eine kleines Ziegelhaus und hämmerten und bohrten in der Zimmerei einen Dachstuhl. Strahlende Augen gab es auch bei der Station „Bagger fahren“, wo die Kinder nach einer kurzen Einführung eigenständig mit einem Mini-Bagger Material bewegten. Eine weitere Station ermöglichte es den Kindern, mit Hilfe eines Kanal-Inspektions-Roboters ein Labyrinth aus Kanalrohren zu erkunden. Auch wieder mit dabei war die Station „Wassersparen kinderleicht!“, bei der die Kinder lernten, wie sie den Wasserverbrauch beim Duschen durch einfache Maßnahmen reduzieren können.