Markus Ringer, Vertriebsleitung AT Ringer GmbH

„Es war ein herausforderndes Jahr für unsere Kunden und uns. Umso mehr ist es eine besondere Bestätigung, zum 7. Mal in Folge die Auszeichnung als bester Schalungslieferant erhalten zu haben. Besonders freut es uns, dass wir in den Kategorien Service/Termintreue sowie Preis/Leistung nochmals nachlegen konnten. Mein Dank geht an unsere Kunden und an unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden auch im kommenden Jahr unser Bestes geben und sehen positiv in die Zukunft.“