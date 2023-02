In Österreich gewann der Objekt-Holzbau im Jahr 2021 Marktanteil. Speziell im Wohnbau war Holz besonders beliebt, zeigen aktuelle Daten einer Marktstudie. In den kommenden Jahren ist mit der Fertigstellung von mehr als 180 neuen Mehrfamilienhäusern in Holzbauweise zu rechnen. Die Errichtung von Gebäuden aus Holz verursacht weniger CO 2 als die Errichtung von Gebäuden aus mineralischen Baustoffen. Am Beispiel eines 6-geschossigen Wohnbaus mit 53 Wohnungen (Lorystraße, 1110 Wien) zeigt sich, dass der Holzbau um 93 Prozent weniger CO 2 verursacht. Beim Holzbau sind im Unterschied zum mineralischen Massivbau Wände, Decken und das Dach aus Holz.

Der Holzbau ist in den Bereich des großvolumigen und mehrgeschossigen Bauens also vorgedrungen wie man auch bei pro:holz Austria unterstreicht. Bauen mit dem Baustoff Holz erfordert aber andere Herangehensweisen beim Planen und Bauen als bisher gewohnt. Grundvoraussetzung zur Nutzung der wirtschaftlichen Vorteile des Holzbaus ist, dass das entsprechende Know-how bei den technischen Fachplaner:innen und ausführenden Unternehmen sowie auch im Bereich des Entwurfs, der Ausschreibung, der Vergabe, der Vertragsstruktur und der Finanzierung vorhanden ist.