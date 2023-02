Geschätzt fallen in Österreich 24.000 Tonnen an Mineralwollabfällen jährlich an, im Ein-Schicht-Betrieb könnte das RC Himberg mit seiner patentierten Anlage die Hälfte davon pro Jahr aufbereiten. Dabei wird das Material so zerkleinert und mit Zusatzstoffen versetzt, dass das Volumen um bis zu 80 Prozent reduziert wird. „Aus fünf angelieferten Säcken Mineralwolle wird am Ende ein Sack“, rechnet Betriebsleiter Trauner vor. Dadurch braucht es auch weniger Platz beim Deponieren.



Gefahr für Mensch und Umwelt besteht bei dieser Aufbereitung keine. Die Anlage ist geschlossen, die Luft wird abgesaugt und gefiltert, um Faseremissionen zu vermeiden. Das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt spielt in Himberg eine große Rolle. Ständig wird das Areal mit Wasser benetzt, damit es zu keiner Staubbildung kommt. Genutzt wird dafür Regenwasser, das dafür aufgefangen und gefiltert wird. Danach fließt es wieder in ein Sammelbecken, wo es wieder aufbereitet wird. „Wir brauchen dafür weder Trink-, noch Grundwasser“, informiert Trauner.