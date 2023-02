Im Großen und Ganzen wird von einer hohen Auslastung gesprochen. „Trotz gegenwärtiger Preissteigerungen und beträchtlicher Unsicherheiten wegen des Krieges in der Ukraine ist derzeit in Österreich kein Mitarbeiterabbau in der Bauwirtschaft feststellbar. Auch unsere mittelfristigen Prognosen gehen für Österreich davon aus, dass das Bauwesen in den nächsten Jahren zu den Branchen mit dem größten Zuwachs an Arbeitsplätzen gehören wird“, zeichnet AMS-Pressesprecher Mag. Mathieu Völker ein positives Bild der Bauwirtschaft. Laut WIFO-Konjunkturtest ist der Arbeitskräftemangel sogar vor dem Materialmangel wieder Produktionshemmnis Nr. 1. Auch eine möglicherweise steigende Zahl an Insolvenzen steht den guten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Bauwirtschaft nicht im Weg. Prognosen aus dem 1. Quartal 2022 zeigen, dass die Aktivbeschäftigung im österreichischen Baubereich ein Plus von 17.900 Personen im Vergleich 2021/2026 aufweisen wird. Die Arbeitslosigkeit ist in den nächsten Jahren in allen Berufsgruppen rückläufig, im Bereich Industrie und Gewerbe um minus 18.000 bis zum Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2021.



Ebenfalls keine Gefahr durch die derzeitigen Herausforderungen fürs Personal sieht GBV-Obmann Dr. Bernd Rießland: „Der Großteil der Mitarbeit im Bereich der Verwaltung und bei der Projektentwicklung geht über lange Zeiträume.“ Dem stimmt DI Stefan Graf zu: „Dadurch, dass wir ein großes Spektrum anbieten und in keiner Nische angesiedelt sind, haben wir die Möglichkeit umzuschichten. Unsere Mitarbeiter sind oft schon sehr lange bei uns, gemeinsam haben wir viel durchgestanden und sehen es mit einem gewissen Maß an Gelassenheit.“



Anders die Situation in Deutschland: Hier stellt sich die Bauindustrie wegen des anhaltenden Materialmangels und steigender Preise auf Kurzarbeit ein. Die Situation habe sich weiter verschärft, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Mitte April. Weil Material nicht mehr zu bekommen sei oder weil sie auf fallende Preise hofften, hätten mittlerweile 40 Prozent der Auftraggeber Aufträge zurückgestellt, 30 Prozent sogar storniert. Der Verbandsvertreter nannte die Situation absurd: Vor Wochen habe die Branche noch händeringend um Arbeitskräfte geworben, „heute müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die halten, die wir haben“.