Dank der ÖNORM 3151 werden Fragen wie: Welche Materialien in einem Gebäude lassen sich noch verwerten? Welche enthalten Schadstoffe, was muss entsorgt werden und wie? beantwortet. Durch Einarbeitung der neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis verhindert die Norm, dass zukünftig Stoffe in den Kreislauf kommen, die eigentlich nicht mehr dorthin gehören – beispielsweise künstliche Mineralfasern wie Glaswolle, Steinwolle oder Dämmmaterialien. „Als Praxiswerkzeug findet sich im Anhang eine topaktuelle Liste aller vorkommenden Schad- und Störstoffe. Diese orientiert sich auch an der neuen Abfallverzeichnisverordnung, die seit 1. Jänner gilt“, erklärt Car. Geliefert wird eine einfache Hinweistabelle aller Schlüsselnummern, die die gewerbliche Entsorgung von schädlichen Materialien erleichtern. Also der Zuordnung der Schad- und Störstoffe zu Abfallarten. Besonders stellt sich die Frage bei Beton und Asphalt, bei denen die Verwertung aufgrund des nahenden Deponierungsverbotes 2024 forciert werden muss. Bei diesen Beiden muss die Verwertung, die jetzt schon hoch ist, noch weiter forciert werden.