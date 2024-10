Der Verkaufsprozess für das ehemalige Leiner-Flagshipstore-Gebäude und jetzige Kaufhaus-Bauprojekt an der Wiener Einkaufsstraße war nach der Signa-Pleite heuer im März gestartet worden. Zuvor stand die Baustelle des erst zu rund einem Drittel fertiggestellten Multifunktionsgebäudes wochenlang still.

Die verantwortliche Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH ging in die Insolvenz ohne Eigenverwaltung. Rund die Hälfte der Gesellschaft gehörte neben Signa dem thailändischen Investor Central Group.

Nach den Plänen des zusammengebrochenen Firmenkonglomerats von René Benko sollte der Neubau ein Hotel und ein hochwertiges Kaufhaus mit einem öffentlichen Park auf der Dachterrasse beherbergen. Die Bezirkspolitik beharrte zuletzt auf dem öffentlichen Park.

"Der Rohbau ist fertig gestellt, Vormontagen der haustechnischen Anlagen und Fördertechniken sind erfolgt", hatte es vom Insolvenzverwalter zum Start des Verkaufsprozesses geheißen. Interessenten soll es viele gegeben haben. In der Branche war die Rede von mehr als 30 Bietern. Angeblich sollen mehr als 200 Mio. Euro für die Fertigstellung notwendig sein.

