Der Fortgang der Signa-Großbaustelle Lamarr auf dem ehemaligen Leiner-Areal in der Mariahilfer Straße ist nicht geklärt. Signa betonte immer wieder, dass die Bauarbeiten weitergehen, während bei Prestigeprojekten in Deutschland die Arbeiten eingestellt wurden.

In der ORF-Sendung "Wien heute" wurde ein Lokalaugenschein in der "MaHü" gezeigt, der verdeutlichte, dass beim Projekt Lamarr lediglich Aufräum- und Sicherungsarbeiten, aber keine Bauarbeiten im Gange waren.



Eigentlich, so hieß es, sollte derzeit die Fassade errichtet werden. "Wir verfolgen, was sich hier tut oder nicht tut, in der ersten Reihe fußfrei. Seit einiger Zeit tut sich hier nichts mehr", sagt ein Nachbar. "Da wird nur Werkzeug weggeräumt", sagte ein anderer Anwohner, "unfertig, leer, kalt, einsam, hässlich." Ein anderer sprach von "Sicherungsarbeiten", die im Gegensatz zu Bauarbeiten zu beobachten seien.



Lamarr soll nach ursprünglichen Planungen 2025 eröffnet werden. Bislang steht nur das Stahlbetongerippe. Ein weiterer Anrainer, der auch Architekt ist und vom ORF interviewt wurde, schloss aus, dass dieser Zeitplan auch bei voller Auslastung noch zu halten sei. Das sei "utopisch".



Signa-Partner bei dem Projekt ist die thailändische Central Group. In der Schweiz soll dieser Partner die Signa-Anteile an der dortigen Warenhauskette Globus übernehmen. Ob es in Österreich beim Kaufhaus Lamarr zu einem ähnlichen Schritt kommt, ist offen.

Rund drei Wochen nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung der Signa Holding findet am 19.12. am Handelsgericht in Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an - das wären rund 1,5 Mrd. Euro der insgesamt 5 Mrd. Euro, die die Signa Holding an Passiva aufweist. Ob sich die Gläubiger mit dieser Quote zufrieden geben, ist laut Kreditschützern unklar.