Die Strabag erzielte in den ersten neun Monaten 2023 eine Leistung von 13,6 Mrd. Euro und damit ein Plus von 8 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres.



In den Heimmärkten Deutschland und Österreich wurde die Leistung am stärksten gesteigert, gefolgt von Rumänien, Polen und Großbritannien. Dagegen ging die Leistung in Tschechien, Schweden und Dänemark zurück.



Der Auftragsstand zum 30. September 2023 erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 4 % auf € 24,4 Mrd. Die größten absoluten Zuwächse wurden im Heimatmarkt Deutschland, insbesondere im Hoch- und Ingenieurbau, sowie in Polen und im Nahen Osten erzielt.



In Österreich blieb der Auftragsstand vor allem aufgrund der angespannten Situation im Wohnbau unter dem vergleichsweise hohen Niveau des Vorjahres. Aufgrund der fortschreitenden Abarbeitung von Großprojekten waren auch in der Region Amerika Rückgänge zu verzeichnen.



In den ersten neun Monaten 2023 waren durchschnittlich 76.632 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dies entspricht einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres.