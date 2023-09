Auf die Frage nach dem entscheidenden Faktor, der zu dieser starken Steigerung führen soll, nannte Haselsteiner das verbesserte und weiter zu verbessernde Risikomanagement.



„Ohne schiefgehende Projekte wären es über 10% EBIT-Marge“, sagte der CEO.



Bei der Verbesserung des Risikomanagements setzt man, so Haselsteiner und Head of Innovation & Digitalisation Marco Xaver Bornschlegl, stark auf künstliche Intelligenz.



Machine Learning aus alten Projekten hilft bereits jetzt im Rahmen eines Pilotprojekts bei der Identifikation riskanter Projekte. "Unser Ziel sind möglichst frühe und verlässliche Forecasts - vor Baubeginn, am liebsten noch früher", sagte Bornschlegl und fügte an, dass der Algorithmus Menschen nicht ersetzt, sondern unterstützt - und zwar, indem er ganz anders und viel komplexer denkt.