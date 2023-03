Meine Erfahrung mit ChatGPT hat gezeigt, dass es wichtig ist, es nicht als Small-Talk-Partner zu verwenden, sondern es für größere, komplexere Fragen zu nutzen. Es hilft, sich vorzustellen, dass man mit einem Coach oder einem Experten auf dem entsprechenden Fachgebiet spricht, um Hilfe zu bekommen. Durch die Konversation mit einer KI müssen wir uns genau überlegen, welche Fragen wir stellen wollen, denn die Antworten, die wir erhalten, sind nur so gut wie die Fragen, die wir stellen. Je mehr Informationen wir über den Kontext geben, desto hilfreicher wird die Antwort sein. Das Gespräch mit ChatGPT kann uns also nicht nur wertvolles Wissen vermitteln, sondern auch dazu beitragen, unsere eigenen Gedanken zu klären und uns auf die wesentlichen Aspekte zu konzentrieren.



Im Rahmen meiner Arbeit als Entwicklerin von Use-Cases in einem Eisenbahnbauunternehmen bin ich täglich damit beschäftigt, innovative Lösungen zu entwickeln, die unser Unternehmen voranbringen und unsere Prozesse effizienter gestalten. In den vergangenen drei Monaten habe ich ChatGPT als wertvolles Werkzeug kennengelernt und war beeindruckt von der Unterstützung, die es mir geboten hat. Besonders bewährt hat sich der Chatbot als Sparringspartner, als Software- und Frontend-Developer, Storyteller sowie Presentation Specialist. In der Rolle als Sparringpartner konnte ich ChatGPT nutzen, um Ideen zu generieren und relevanten Input für meine Probleme zu erhalten. So konnte ich beispielsweise ChatGPT bitten, mir Ideen für eine Präsentation zu einem beliebigen Thema zu geben oder mich bei der Suche nach neuen Fähigkeiten unterstützen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Als Research-Werkzeug unterstützte das Programm mich dabei, technische Informationen zu Geschäftsproblemen zu übersetzen oder neue Geschäftsmodelle zu finden. Auch beim Texten konnte ChatGPT mir helfen, indem es Zusammenfassungen oder formelle Schreibweisen für bestimmte Themen generierte. Beim Coding spielte die Anwendung ihre Stärke beim Lösen technischer Problem aus, beispielsweise bei der Automatisierung von Aufgaben oder beim Schreiben von Code in der Programmiersprache Python. In der Rolle als Kreativ-Partner konnte ich ChatGPT nutzen, um visuelle Unterstützung für meine Präsentationen zu erhalten oder um Ideen für Bilder zu generieren, die ich dann mit einem AI-basierten Bildgenerierungstool erstellt habe.



Besonders beeindruckt hat mich die «Text Summarize»-Funktion, also die Funktion des Chatbots, die längere Texte und Artikel auf eine vorgegebene Länge verdichtet. Hier hat sich gezeigt, dass ChatGPT für das Schreiben von Angeboten eine wirklich wertvolle Unterstützung und Zeitersparnis bietet. Es hilft immens dabei, Texte zu reduzieren, zusammenzufassen und so innerhalb der Größenbeschränkungen der zulässigen Antwort zu bleiben. Und noch etwas anderes hat mich bei der Arbeit mit dem Text Summarizer begeistert: Um den Kolleg:innen im operativen Bereich die Arbeit mit ChatGPT zu erleichtern und ihnen auch erste Berührungsängste zu nehmen, wollte ich eine besonders nutzerfreundliche Oberfläche programmieren, in die bequem ein Text eingegeben und dieser dann automatisch zusammengefasst werden kann. Und dies, obwohl ich über praktisch keine Webentwicklungskenntnisse verfüge. Aber: Ich verfügte über ChatGPT. Und der Chatbot wiederum verfügt über die Programmierkenntnisse, die nötig sind, um ein solches Interface zu kreieren und funktionsfähig zu machen. Damit war es letztendlich tatsächlich sehr einfach. Das Programm hat mir geholfen, die notwendige Ordnerstruktur zu verstehen, die Dateien zu erstellen und die erforderlichen Elemente in den Dateien zu ergänzen. Zudem hat es den zur Verfügung gestellten Code sauber kommentiert, um ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, was in jedem Abschnitt passiert. Am Ende hatte ich einen funktionierenden Prototyp und ein tieferes Verständnis in Webentwicklung.