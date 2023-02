Aufgrund der Anforderung, dass bei der Erhärtung die Hydratationswärme möglichst gering sein soll, werden für die Regelbetonsorten Bindemittel verwendet, welche eine niedrige Temperaturentwicklung verursachen. Dies wird durch die Reduzierung des Zementklinkeranteils, welcher hauptverantwortlich für die Temperaturentwicklung ist, erreicht. Dazu wird ein Teil des Bindemittels mit aufbereiteten hydraulisch wirksamen Zusatzstoffen, kurz AHWZ genannt, ersetzt. AHWZ sind dabei vor allem Hüttensand und (die in Österreich kaum noch vorhandene) Flugasche. Im Gegensatz zu Zementen, die extra für die Betonerzeugung hergestellt werden, sind aufbereitete hydraulisch wirksame Zusatzstoffe Sekundärrohstoffe, die in anderen Abläufen der Industrie als Restprodukte anfallen. Aufgrund der Tatsache, dass keine zusätzliche Energie zur Gewinnung von AHWZ notwendig ist und dadurch keine weiteren Mengen an CO 2 freigesetzt werden, ist die Umweltbilanz von AHWZ um einiges besser als jene des Klinkers.



In dem Bewusstsein, dass die Betonherstellung rund 5 Prozent zur weltweiten CO 2 -Produktion der Industrie beiträgt, ist der Ersatz von Klinker im Bindemittel auch im Sinne der Nachhaltigkeit herauszustreichen. Auch wenn die Österreichischen Zementwerke im internationalen Vergleich die wenigsten Treibhausgase emittieren, wird mit dem Betonstandard BS 2 eine weitere Reduktion erreicht.