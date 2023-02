Wie jede Technologie hat auch KI nur limitierte Einsatzmöglichkeiten und birgt die Gefahr, die Erwartungen der early adopters zu enttäuschen. Wie auch der Chefentwickler von Chat-GPT ehrlicherweise zugegeben hat, ist jeder Versuch zum Scheitern verurteilt, den Bot zu Antworten herauszufordern, welche echte Intelligenz erfordern.



Alan Turing hat kurz nach dem zweiten Weltkrieg (den die Alliierten nicht zuletzt aufgrund Turings genialer Leistung in der Entschlüsselung der deutschen Verschlüsselungsmaschine ENIGMA gewonnen hatten) das Konzept des „Turing-Tests“ entworfen. Dieser Test soll verlässlich prüfen, ob eine Maschine echte Intelligenz besitzt und ist trotzdem unschlagbar einfach: Eine Maschine ist dann intelligent, wenn ein Mensch in direkter Kommunikation sie nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann.



Diesen Test wird Chat-GPT keinesfalls bestehen und ist auch ehrlich genug das zuzugeben: „my abilities are limited to the data I've been trained on and the ways I've been programmed to process it. So, it is not possible for me to take the Turing Test.“