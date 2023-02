Schon vor seinem Studium schnupperte Oliver Gusella Baustellenluft. Im Laufe seines Werdegangs lernte er all die unterschiedlichen Bereiche kennen, die das Bauleben ausmachen: als Bauingenieur, in ausführender Tätigkeit, in der Planung, in der Statik und kurz auch in der Bauindustrie. Bei Vasko+Partner ist er vor 12 Jahren angekommen, seit Jänner des heurigen Jahres fungiert er als Geschüftsführer und Abteilungsleiter Örtliche Bauaufsicht. Mit dem MedCampus in der Mariannengasse in Wien ist er ÖBAProjektleiter

für die Teilprojekte Bau und Einrichtung bei einem der aktuell größten Universitätsprojekte in Österreich. Die Gegebenheiten sind aufgrund der speziell für die Bauabwicklung und Baustellenlogistik herausfordernd. Teile des Komplexes liegen in einer Schutzzone, ein Gebäude steht unter Denkmalschutz, eines wird neu errichtet. Neben Hörsälen und Lernzonen wird es auch Labors und eine Anatomie geben. „Das sind sehr unterschiedliche

Nutzungsanforderungen sowohl im Haupt- als auch im Nebenbaufeld“, bringt es Gusella auf den Punkt. Eine umfangreiche Expertise in der Termin- und Bauablaufplanung und eine entsprechende Flexibilität bei Störungen ist hier vor allem von der ÖBA gefordert.



Bei diesem Projekt der Medizinischen Universität, Bauherr: BIG, zeigt sich auch, wie ausgereift die Baustellenlogistik sein muss. Es geht um Fragen, wie man das Material gut zur Baustelle bekommt, wo man es lagern kann, wie der Kran gut für die Bedürfnisse des Bauablaufes eingesetzt wird oder wie Verschnitte und Verpackungen reduziert und wieder abtransportiert werden. „Hier gibt es viel Potenzial. In Österreich ist man in Bezug auf Baustellenlogistik noch nicht so weit wie in anderen Ländern. Häufig gibt es erst aber einer gewissen Projektgröße ein ganzheitliches Baustellenlogistikkonzept. Unser Unternehmen hat die Erfahrung, die Planungskompetenz und bietet dem Aufraggeber dadurch einen Mehrwert", sagt Oliver Gusella.