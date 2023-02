„Wir freuen uns sehr über unseren Zuwachs und die Kompetenzverstärkung. Der Coronakrise zum Trotz konnten wir dank unserer guten Auftragslage wie geplant die Erweiterung unserer Managementebene umsetzen“, erläutert Geschäftsführer und Partner Thomas Wetzstein, stellvertretend für die Geschäftsführung. Die Besonderheit liegt nun in der Verstärkung der Interdisziplinarität – mit Oliver Gusella unterstützt ein ausführungserfahrener Projektmanager die Geschäftsführung, unter seiner Führung konnte die Örtliche Bauaufsicht bereits deutlich ausgebaut werden. Manuel Hajek, der seine Projekterfahrung aus allen Disziplinen bezieht, verstärkt als Tragwerksplaner das Führungsteam. Carl Thümecke konnte in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung in der Abwicklung von hoch komplexen Bauvorhaben sammeln, vor allem baute er sich dabei ein umfassendes Know-how in Bezug auf Public-Private-Partnership-Verfahren auf.