Der Raum war bewusst gewählt: “Wir wollen die Künstliche Intelligenz als Innovationstreiberin in der Baubranche ins Rampenlicht holen”, begründete Mitorganisator Manuel Eugster, Head of Data Intelligence bei der Rhomberg Gruppe, warum die Premiere der “DataCon” ausgerechnet im Zumtobel Group Lichtforum, Dornbirn, stattfand. “Denn die Optimierung von nachhaltigen Bauprozessen mit Hilfe der technologischen Möglichkeiten ist momentan der absolute Trend in der Branche. Und als Vorreiter in Sachen Digitalisierung möchten wir von Rhomberg die ‘DataCon’ als ideale Plattform nutzen, diese Entwicklung gemeinsam mit Partnern und auch Mitbewerbern weiter voranzutreiben.”



Erste Schritte dazu wurden am 6. und 7. Oktober bei der Data & Construction 2022 beantwortet. In der Konferenz für Künstliche Intelligenz in der Bauindustrie zeigten führende Bau- und baunahe Firmen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA konkrete Anwendungen intelligenter Software über die gesamte Bau-Wertschöpfungskette. Mit dabei waren Vertreter von Firmen wie Strabag, Zumtobel, Goldbeck, Boston Dynamics, Rhomberg oder der Amberg Group.