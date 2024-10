„Das Bauingenieurstudium an der FH OÖ Campus Wels ist die höchste Ausbildungsstufe in der oberösterreichischen Baubranche: Das Studium ist praxisorientiert, man wird gut betreut und hat eine fixe Studiendauer. Die Inhalte orientieren sich neben den notwendigen Grundlagen auch an aktuellen Trends wie Augmented Reality, 3D-Scanning, Digitalisierung und insbesondere Nachhaltigkeit im Bauwesen. Das Curriculum ist mit der oberösterreichischen Bauwirtschaft abgestimmt und international ausgerichtet. An späteren Jobangeboten wird es sicher nicht mangeln“, appelliert Innungsmeister Norbert Hartl an die Jugendlichen, sich zu informieren und zu bewerben.



Trotz herausfordernder Zeiten wird der große Mangel an Führungskräften in der Baubranche auch die nächsten Jahre prägen. Dieser Mangel wird für die oberösterreichischen Unternehmen durch die demografische Entwicklung zunehmend verschärft. „Viele Absolventen des noch jungen Studiengangs sind heute bereits in Führungspositionen im In- und Ausland tätig“, freut sich Studiengangsleiter FH-Prof. Werner Hochhauser.