Roboterarme, 3D-Druckportale und andere automatisierte Systeme sind auf Baustellen zunehmend im Einsatz. Doch die meisten dieser Technologien sind stationär, schwergewichtig und für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen ungeeignet. Anders die Baudrohne: Sie ist leicht, flexibel und kann punktgenau in Bereichen arbeiten, die für herkömmliche Maschinen unerreichbar sind – auf Dächern, Brücken, an Hochhausfassaden oder gar in abgelegenen Regionen nach Naturkatastrophen.

Das „Laboratory of Sustainability Robotics“ der Empa und EPFL erforscht aktuell, wie autonome Baudrohnen künftig Baumaterialien transportieren, platzieren und verarbeiten könnten. In der renommierten Fachzeitschrift Science Robotics wurden nun erste Ergebnisse veröffentlicht. Die Forschenden sprechen von einem Paradigmenwechsel in der Baurobotik.