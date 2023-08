Der 3D-Druck ist in aller Munde und hat zweifellos ein großes Potenzial, ist aber im Bauwesen aus verschiedenen Gründen noch nicht wirklich angekommen. Er wird auch als additive Technologie bezeichnet und besteht darin, ein Bauwerk schichtweise aufzubauen. Der 3D-Druck erhöht vor allem die Baugeschwindigkeit.



Transparency Market Research prognostiziert, dass der Markt für 3D-Druck von 29 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 280 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 anwachsen wird.

>> Lesen Sie dazu auch: Großer Schritt im 3D-Betondruck

Der größte Vorteil des 3D-Drucks sind die Einsparungen bei den Materialkosten. Es entsteht sehr wenig Abfall. Der größte Teil des gekauften Materials wird im Gebäude verwendet, was die Notwendigkeit einer Überdimensionierung reduziert, die bei einem Projekt erhebliche Kosten verursachen kann.



Die Fertigstellung von 3D-gedruckten Häusern dauert nur wenige Tage. Diese Zeitersparnis bedeutet, dass die Lieferzeiten für das Projekt viel kürzer sind. Das senkt die Kosten für die Bauunternehmen.



Damit ist der 3D-Druck auch eine Technologie, die sich positiv auf die Umwelt auswirkt - in Zeiten von Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie ein großes Plus.

Diese neue Technologie hat auch die Beschaffung von Fertigteilen verändert. Die Materialien für ein Projekt können gedruckt und gebrauchsfertig zur Baustelle transportiert werden.



So bahnbrechend die 3D-Technologien im Bauwesen sind, so sehr stehen sie bei der Massenproduktion vor Herausforderungen. Nur sehr wenige 3D-Drucker können in großem Maßstab produzieren, und die, die es können, sind teuer.