Ein großes, österreichisches Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern (Name der Redaktion bekannt) zeigt vor, dass eine positive Fehler- und Lernkultur den Fehleranalyse-Prozess beschleunigen kann. Durch konstruktiven Fehlerumgang, -behandlung und -schulung reduzieren sich Falschhandlungen, Unfälle und Bauschäden, konkret vereinbarte KPIs verbessern sich. Ziel war hier klar die Produktivitätssteigerung durch Fehlervermeidung.



Zur Umsetzung holte sich das Bauunternehmen eine externe Beratergruppe an Bord, um das Team in diesem Prozess so lange zu begleiten, bis die Abläufe zur systematischen Fehlervermeidung zur Tagesordnung gehören und von den Teams selbständig in den Arbeitsablauf integriert werden.



Nach einer Projektgruppe zum Start sollte diese Vorgehensweise nachhaltig in den laufenden Arbeitsprozess integriert werden. Zunächst wurde das Modell einer agilen Arbeitsweise in Form eines Projektes (strukturiert nach sog. „Scrum-Regeln“) eingeführt und die Fehleranalyse auf den Baustellen auf Basis der vereinbarten Fehlerliste gestartet, entlang des vorhin skizzierten Prozesses analysiert und ausgewertet.



Eine wesentliche Erkenntnis war, dass trotz anfänglicher Widerstände die Identifikation mit dem Thema „Fehler“ sehr hoch war, was vor allem durch den agilen Ansatz, der hierarchisch gemischt zusammengesetzten Projektgruppen und einer wirklich gelebten Fehlerkultur begründet ist.



In der Fehleranalyse stach heraus, dass 50% der Fehler mehrmalig passierten, genau diese priorisierte man dann in der Fehlerbehandlung. So konnten in einem nachfolgenden Quartal 90 repetitive Fehler vermieden und damit ein Einsparungs-Potenzial von 300.000 Euro (!) identifiziert werden. In der Qualitätsmanagement- Dokumentation steht heute, dass die Mehrfach-Fehlerrate unter 15% fallen soll.



Ein typischer A-Fehler, immerhin 30% der auftretenden mit zwei bis fünf davon betroffenen Abteilungen, war beispielsweise mangelhafte Arbeitsvorbereitung, da Pläne auf Grund von „angeblichen“ Zeitmangel nicht ausreichend studiert werden können.



Zeitmanagement will gelernt sein, regelmäßige Jour fixes und optimierte Vertretungsregeln wurden hier in der Gruppe als Abhilfe identifiziert. Aber auch intelligentere Prozesse mit weniger Arbeitsschritten können helfen, die Produktivität nicht einfach nur durch schnelleres Arbeiten zu erhöhen.



Im Sinne des Wissensmanagements wurden mit digitaler Unterstützung Maßnahmen-Pakete für die Fehlervermeidung verabschiedet und in der Organisation kommuniziert. Durch das Aufnehmen wesentlicher Erkenntnisse in einen Schulungskatalog der unternehmenseigenen Akademie, sollte auch ein langfristiger Lerneffekt entstehen und Teil der positiven Lernkultur in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess werden. Diese basiert auf dem Bewusstsein der Mitarbeiter, dass



Fehler grundsätzlich erlaubt bzw. positiv besetzt sind,

Ursachen und keine Schuldigen gesucht werden,

Lernen aus Fehler verantwortungsvoll handeln bedeutet.

Das Fazit des leitenden Beraters, Mag. Gerald Koller, Koller Consulting, lautet: „ Ziel unseres Auftraggebers war klar, basierend auf einer positiven Lern-Kultur, Fehler im Unternehmen zu reduzieren und Fehler-Kosten zu senken. Wir sehen das sportlich: je besser Du trainiert bist, umso größer sind die Erfolge. Daher rechnet sich proaktives Fehlermanagement mehr als reaktive Fehlerbeseitigung. Zusätzlich konnten die Belegschaft durch ihre Mitarbeit und Schulung ans Unternehmen gebunden werden – eine klare win-win Situation. “



Harald Kopececk unterstreicht die Relevanz des Themas: „Die Luftfahrt macht es uns schon seit Jahrzehnten positiv vor: in einem proaktiven Fehlermanagementsystem untersuche ich ganz genau die Ursachen für einen Fehler. Es liegt am Management, hiermit nicht erst beim eigentlichen Problem anzufangen, sondern schon viel früher. So kann ich alle – teils verketteten – Risikobereiche rechtzeitig identifizieren, wobei hier alle Mitarbeiter einzubinden sind. Weil wir hier ein großes Potential für Bauunternehmen sehen, haben wir uns Schulungsangebot dahingehend angepasst, damit Fehlerkultur wie im erwähnten Praxisbeispiel funktionieren kann.“