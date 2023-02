Bei der Produktauswahl rücken im Bereich Sicherheit mittlerweile auch Aspekte wie Hersteller-, Beratungs- und Prüfkompetenz, Vertrauen in die Marke, die Einhaltung von sozialen Standards in der Wertschöpfungskette des Herstellers bzw. Händlers aber auch ein zuverlässiges Support-Service in den Vordergrund.



Der Trend zur „Individualisierung“ zeichnet sich schon seit längerem ab, ist aber gerade mit der zunehmenden Individualisierung von Arbeitsplätzen in den vergangenen beiden Jahren nun noch stärker in den Fokus gerückt. Persönliche Schutzausrüstung muss nicht nur gegen die erwarteten Gefahren schützen und den Sicherheitsanforderungen entsprechen, sondern immer auch für die jeweiligen Bedingungen am Arbeitsplatz geeignet und ergonomisch tauglich sein. Darüber hinaus hat sie natürlich den gesundheitlichen Erfordernissen des Arbeitnehmers zu entsprechen.

„PSA soll sich an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen anpassen – und nicht umgekehrt. Sie sollen PSA nicht ertragen müssen, sondern gerne tragen. Das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Trageakzeptanz“, sind sich die Experten einig.