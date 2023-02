Zumindest steht kein Mitarbeiterabbau in der Bauwirtschaft an, denn im Großen und Ganzen wird von einer hohen Auslastung gesprochen: „Trotz Preissteigerungen und beträchtlicher Unsicherheiten wegen des Krieges in der Ukraine gehen unsere mittelfristigen Prognosen für Österreich davon aus, dass das Bauwesen in den nächsten Jahren zu den Branchen mit dem größten Zuwachs an Arbeitsplätzen gehören wird“, zeichnet AMS-Pressesprecher Mathieu Völker ein positives Bild der Bauwirtschaft.

Auch eine möglicherweise steigende Zahl an Insolvenzen steht den guten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Bauwirtschaft nicht im Weg. Prognosen aus dem 1. Quartal 2022 zeigen, dass die Aktivbeschäftigung im österreichischen Baubereich ein Plus von 17.900 Personen im Vergleich 2021/2026 aufweisen wird. Die Arbeitslosigkeit ist in den nächsten Jahren in allen Berufsgruppen rückläufig, im Bereich Industrie und Gewerbe um minus 18.000 bis zum Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2021. Die Arbeitsplatzsicherheit in der Bauwirtschaft ist hoch.

Knapp 300.000 Menschen (295.620 Personen) waren laut AMS im April 2022 in allen Bereichen der Baubranche beschäftigt. Gut ein Drittel von ihnen kommt aus dem (benachbarten) Ausland – die größte Gruppe nehmen hier die Polen (11.860), gefolgt von den Rumänen (11.256) und Ungarn (10.399).

Der Frauenanteil in der Baubranche lag im Jahresdurchschnitt 2021 bei 12,5 Prozent. „Das AMS fördert über sein FiT-Programm auch Frauen, die in der Baubranche Fuß fassen möchten“, so Völker.



„Eines steht fest: Wir alle brauchen Bauarbeiter:innen. Denn ohne sie gäbe es keine Infrastruktur, gäbe es kein Wohnen, keinen öffentlichen oder normalen Verkehr, keine Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, keine Bildungseinrichtungen, aber auch keine Arbeitsstätten und Sport- und Freizeiteinrichtungen. Es gäbe auch keine Sanierungen – weder thermisch noch für ein ,Qualitäts-Update‘. Deshalb haben wir als Sozialpartner für unsere Arbeitnehmer und Arbeitgeber gute und faire Rahmenbedingungen bei Einkommen, Freizeit, Gesundheitsschutz bis hin zur ,sauberen Baustelle‘ und fairen Auftragsvergaben geschaffen“, so Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz und Abgeordneter zum Nationalrat Josef Muchitsch.