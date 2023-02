Und die Vier-Tage-Woche?



Aber es gibt auch noch eine andere Dimension des Neuen Arbeitens und des Kampfes um Mitarbeiter als die räumlichen Gegebenheiten: die Arbeitszeit. Seit 1. März diesen Jahres arbeitet man bei der mittelständischen Wiener Baufirma Leithäusl mit ca. 100 Angestellten und je nach Saison ca. 300 bis 350 Gewerbliche in der Vier-Tage-Woche – und zwar, wie wir zu unserer großen Überraschung beim Besuch bei CO-Eigentümerin und Geschäftsführerin Monika Leithäusl erfahren, nicht nur im Büro, sondern auch auf der Baustelle. Der Grund: natürlich der Versuch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Erstmals wäre das Thema aus diesem Anlass dort im Herbst 2021 in Diskussion gekommen und man hatte auch einiges dazu aus Vorreiterländern wie Island oder Spanien mitbekommen, sagt Leithäusl. „Eigentlich haben unser operativer Geschäftsführer Christian Hufnagl und ich uns einmal angeschaut und gesagt: Na ja, wir überlegen uns das. Dann haben wir bei der Gewerkschaft angerufen und dort sehr schnell Unterstützung zugesagt bekommen. Wir haben das dann in einem der regelmäßigen Management-Meetings auf den Tisch gelegt und dann war es kurz einmal ruhig.“ Aber man ist drangeblieben und hat jetzt einen in eine Betriebsvereinbarung gegossenen freien Freitag – die Stunden müssen allerdings an den anderen vier Tagen eingearbeitet werden. „Vor allem bei den Jungen war sofort Akzeptanz und Begeisterung da. Je älter die Mitarbeiter werden, desto schwieriger wird es wegen des Themas Erholungszeit. Aber quer durch die Firma haben wir sehr große Akzeptanz.“



Der freie Freitag geht dabei quer durch – also nicht in Schichten von kurzen und langen Wochen, wie sie schon bis dato in verschiedenen Firmen gebräuchlich waren. Auf der Baustelle vor Ort wirft das natürlich tendenziell ein Diskussionsthema mit den Bauherrn auf. Leithäusl: „Nicht jeder Auftraggeber wird sagen: juhu, ihr seid am Freitag nicht da. Und manchmal geht es bei manchen Projekten einfach nicht. Aber der entscheidende Unterschied ist: wenn ich jetzt von jemandem möchte, dass er am Freitag arbeitet, dann muss ich ihn darum bitten – so wie bis jetzt, wenn es um Samstag oder Sonntag ging.“



Im Detail gibt es natürlich einige andere Einteilungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten, aber die große Menge der im Betrieb Beschäftigten, sagt Monika Leithäusl, arbeitet vier Tage.



Und wie funktioniert das dann wirklich auf der Baustelle, fragen wir? „Wir haben gerade erst angefangen“, lächelt Monika Leithäusl. „Aber ich hoffe, dass es funktioniert. Wir bieten dem Auftraggeber ja auch die Leistung, die wir ihm verkaufen, nur eben an vier statt an fünf Tagen erbracht. Die Summe der Stunden bleibt ja gleich. Es wird sicher noch spannend werden, aber in einem halben Jahr kann ich sicher mehr sagen.“



Heißes Thema Employer Branding



In einem Arbeitsmarkt, der sich vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt gedreht hat und wahrscheinlich noch weiter drehen wird, sind alle diese Dinge bereits von großer Bedeutung und werden noch mehr Bedeutung erlangen. So hat etwa die Porr sogar unter dem Titel „Hoch hinaus. Built by Porr“ eine eigene Arbeitgebermarke entwickelt und der ehemalige Siemens-Vorstand Maximilian Mairhofer bietet als Selbständiger „digitales Fachkräfte-Recruiting“ an (siehe Kasten).



Im Idealfall wird das Thema Neue Arbeit zu einer Win-Win-Lösung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das Ganze wird aber in diesem Sinn sicher noch länger ein Work in Progress bleiben. Der Tausch lautet: mehr Freiheit und gute Bezahlung gegen bessere Leistung. Strabag-Vorstand Klemens Haselsteiner bricht dabei eine Lanze dafür, die Freiheitsregelungen zwar ernsthaft, aber nicht komplett wasserdicht zu machen: „Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so eine Freiheit zugesteht, dann bekommt man als Arbeitgeber deutlich mehr zurück, denn die wissen das zu schätzen. Und dann gibt es - und da kann man sich jetzt trefflich streiten, wie viele das genau sind - fünf Prozent, die das ausnutzen. Ich warne nur davor, Regeln zu machen, um diese fünf Prozent zu erwischen, denn die erwischen sie nicht, weil die genug Zeit und Interesse haben, um immer wieder Auswege zu finden. Wir müssen also Regeln machen für die 95 Prozent der Belegschaft, die mit solchen Vertrauensvorschüssen usw. vernünftig umgehen. Und dann kriegt man als Arbeitgeber mehr zurück, als man investiert hat.“