„Die Bauwirtschaft ist mit ihren umfangreichen Verflechtungen und Facetten eine Triebfeder für den Wirtschaftsstandort. Eine aktive Bauwirtschaft garantiert in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Stabilität“, so der WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Als künftige Herausforderungen nennt er die Realisierung des Potenzials der Gebäudesanierung, mit dem Ziel, mehr Energie einzusparen, den Ausbau der Kreislaufwirtschaft und die Wiederverwertung von Baumaterialien sowie den Ausbau erneuerbarer Energien, wie etwa die Installation von Photovoltaik-Anlagen.



In diesem Zusammenhang verweist Innungsmeister Robert Jägersberger auf die knappen Materialien in Verbindung mit hohen Preisen: „Rund ein Zehntel der europäischen Stahlimporte kommt aus der Ukraine, auch Russland und Belarus sind wichtige Lieferanten. Die Nachfrage ist nach wie vor groß, die Verfügbarkeit stark zurückgegangen. Auch für Holz sowie Kunst- und Dämmstoffe gibt es Lieferschwierigkeiten." Hinzu kommen die hohen Energiekosten für Produktion und Transporte. „

Der Trend geht zu Verträgen mit veränderlichen Preisen auf Basis eines Baukostenindex. Dies kann auch für den Auftraggeber von Vorteil sein: Einerseits müssen keine Risikozuschläge in die Angebote eingepreist werden, wodurch die Angebote günstiger, transparenter und vergleichbarer werden. Andererseits profitiert der Bauherr auch von entsprechend reduzierten Abrechnungspreisen, wenn die Beschaffungskosten während der Bauausführung wieder zurückgehen“, so Jägersberger.

„An der Bauwirtschaft hängen viele andere Branchen und Einbußen in diesem Bereich ziehen auch Konsequenzen für andere Branchen nach sich. Deshalb sind Investitionen in die NÖ Bauwirtschaft und die Vergabe von Bauvorhaben an unsere regionalen Betriebe wichtig, um den Wirtschaftsmotor im Land am Laufen zu halten. Das hilft nicht nur, Fachkräfte auszubilden, sondern sichert auch Arbeitsplätze, Lebensqualität und Wohlstand in den niederösterreichischen Regionen“, sind sich Ecker, Stefan Graf und Jägersberger einig.