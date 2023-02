"Wir sind nicht gegen Entsendungen, in Österreich brauchen wir Entsendungen, wir sind gegen illegale Entsendungen", strich der GBH-Chef hervor. Es gebe verstärkt unseriöse Angebote von angeblichen "Einzelmeistern" zu Dumpingpreisen an Bauunternehmen und Private. Durch lange Wartezeiten lassen sich Bauherren den Angaben zufolge verleiten, solch unseriöse Angebote anzunehmen.



"Slowenien ist das Entsendeland Nummer eins und entwickelt sich immer mehr zu einem Umschlagplatz", kritisierte Muchitsch. "Slowenien entsendet nicht rechtskonform", betonte er. 73 Prozent der entsendeten Arbeitnehmer aus Slowenien kämen aus Nicht-EU-Ländern, ohne in Slowenien gearbeitet zu haben", verwies der Gewerkschafter auf eine entsprechende Länderauswertung. Slowenien lasse ein System zu, mit dem diese Arbeitskräfte nach Österreich und Europa entsandt würden. "Die Behörden in der Slowakei, Polen und Tschechien unterstützen dieses System, Österreich schaut zu und Brüssel schaut weg", ärgert sich Muchitsch. Slowenien melde an und entsende am nächsten Tag - "noch dazu von Firmen, die in Slowenien nicht anbieten, das sind Briefkastenfirmen", meinte der Gewerkschaftschef. "Das ist aus meiner Sicht eine klare Verfehlung der Entsenderichtlinie." An sich sei diese als Dienstnehmerfreiheit für die 245 Millionen Beschäftigten in der EU gedacht.



Im Jahr vor der Pandemie, 2019, gab es laut Gewerkschaft rund 200.000 Entsendungen in alle österreichischen Branchen, etwa 20.000 bzw. 10 Prozent davon entfielen auf den Bausektor. Zum Vergleich: Bei der heimischen Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) seien insgesamt rund 145.000 Arbeitnehmer gemeldet. Holzbearbeiter, Bautischler, Elektriker etc. eingerechnet beschäftigt die Branche laut GBH 240.000 bis 300.000 Arbeitskräfte mit dem Status Arbeiter.