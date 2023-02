Es stellt sich – ausgehend von den Ausführungen zuvor – sohin natürlich die Frage, ob der AN in einem ABGB-Vertrag (und unseres Erachtens in der Regel auch im ÖNORM-Vertrag) tatsächlich auch exorbitante Preissteigerungen alleine tragen muss. Die Frage zielt darauf ab, ob es eine Grenze gibt, ab welcher die Hinnahme sämtlicher reinen Preissteigerungen durch den AN als nicht mehr zumutbar erachtet wird.



Die Rechtsprechung zieht dann eine solche Schranke ein, wenn die Leistung für den AN unmöglich – konkret: wirtschaftlich unmöglich – wird. Bei der wirtschaftlichen Unmöglichkeit wird auch von einer sogenannten "Unwirtschaftlichkeit" gesprochen. Damit werden Fälle behandelt, welche bezogen auf die Leistung an sich zwar möglich sind, für den AN aber unerschwinglich und damit unzumutbar wurden. Die Folgefrage dieser Rechtsfolge ist jedoch, ab wann von einer "Unwirtschaftlichkeit" oder wirtschaftlichen Unmöglichkeit auszugehen ist.



Hierzu ist festzuhalten, dass es weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung eine klare Grenze gibt, da die Beurteilung stets auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Kein Kriterium darf allerdings die subjektive Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sein. Das bedeutet, dass eine Leistung für ein kleines, unter Umständen finanzschwaches Unternehmen nicht unter anderen Gesichtspunkten "unerschwinglich" sein kann als für einen finanzstarken Konzern; maßgeblich sind also stets objektive Kriterien. Verbal beschrieben heißt das, dass die Kosten in keinem Verhältnis zum Entgelt stehen dürfen und sohin ein grobes Missverhältnis zwischen Wert der Leistung und der Gegenleistung entsteht. Als Richtwert kann hier angegeben werden, dass die Aufzehrung des kalkulierten Gewinns noch nicht ausreicht, um eine "Unwirtschaftlichkeit" zu rechtfertigen. Bleibt der AN jedoch mit der weiteren Leistungserbringung nicht einmal mehr kostendeckend, sondern generiert (herbe) Verluste, wird eher von einer wirtschaftlichen Unmöglichkeit auszugehen sein.