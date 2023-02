Die Erfahrung zeigt, dass in der Abwicklung eines Bauvertrags bei überraschenden Entwicklungen der erste Blick regelmäßig auf die Regelungen zur Risikoverteilung erfolgt, um vorab zu klären, ob sich ein Ereignis und dessen Folgen in der Sphäre des AG (Auftraggeber) oder des AN (Auftragnehmer) niederschlagen. Gerade im Zusammenhang mit den zahlreichen diesbezüglichen Stellungnahmen hinsichtlich der COVID-19-Situation und der Qualifizierung der Pandemie als Ereignis höherer Gewalt wird die Sphärentheorie sehr (häufig auch "zu") vereinfacht dargestellt. Festzuhalten ist, dass die COVID-19-Situation als Zustand an sich zwar als Ereignis höherer Gewalt angesehen werden kann, per se jedoch nur deren Folgen (Grenzschließungen, behördliche Maßnahmen etc.) Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse haben.

Es entwickelte sich die verkürzte Darstellung, dass höhere Gewalt beim ABGB-Vertrag in der AN-Sphäre und beim ÖNORM-Vertrag in der AG-Sphäre liegt. Diese Ansicht ist im Ergebnis auch grundsätzlich zutreffend, gerade im Anwendungsbereich der ÖNORM B 2110 lohnt sich jedoch ein genauer Blick auf den Wortlaut der relevanten Bestimmung in Punkt 7.2.1.

Die ÖNORM-Regelung spricht nämlich nicht von höherer Gewalt, sondern ordnet der Risikosphäre des AG jene Ereignisse zu, welche 1) die vertragsgemäße Ausführung der Leistung objektiv unmöglich machen, oder 2) welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar sind. Nur wenn eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt sind, ist das Ereignis der AG-Sphäre zuzuordnen.

Hat der AN Mehraufwände, so kann er daher nur dann Ansprüche daraus ableiten, wenn ein Ereignis aus der AG-Sphäre respektive dessen Auswirkung ursächlich für den Mehraufwand ist. Der AN ist für das Vorliegen eines Ereignisses aus der AG-Sphäre und für die Kausalität hinsichtlich des Mehraufwands voll behauptungs- und beweispflichtig.