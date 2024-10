Eine dem Kollektivvertrag für das eisen- und metallverarbeitende Gewerbe unterliegende GmbH wurde von verschiedenen Industriebetrieben mit Montage-, Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Industrieanlagen beauftragt. Am Firmensitz verfügte die GmbH über eine große Werkhalle zur Vorfertigung von in den Industriebetrieben zu montierenden Bauteilen und Stahlbauten verschiedenster Art.

Die GmbH setzte bei ihren Auftraggebern, von denen kontinuierlich Aufträge erteilt wurden, Teams von drei bis vier Mitarbeitern ein, die dauerhaft in den Industriebetrieben der Auftraggeber tätig wurden. Deren Tätigkeit bei den Auftraggebern bestand im Aufstellen neuer Maschinen, der Demontage ausgedienter Maschinen, dem Umstellen vorhandener Maschinen, Wartungsarbeiten, dem Einbau von Rohrleitungen, Zentralheizungen, Heizungskomponenten, Arbeiten an sanitären Anlagen, dem Umbau von Anlagen zur Verbesserung von Fertigungsabläufen, der Behebung von Störungen, der Errichtung von Flugdächern und Einhausungen und dem Bau von Verschalungen.



Die GmbH gewährte diesen Mitarbeitern auf Basis einer Betriebsvereinbarung dauerhaft Taggelder, die gemäß § 3 Abs 1 Z 16 lit b EStG – bis zur maximal zulässigen Höchstgrenze von 26,40 EUR pro Tag – lohnsteuerfrei abgerechnet wurden. Das Finanzamt führte bei der X-GmbH eine Lohnabgabenprüfung durch und versagte in dessen Folge die Lohnsteuerfreiheit für diese Taggelder.

Der Verwaltungsgerichtshof beschäftigte sich in der Entscheidung Ro 2022/15/0019 vom 29. Mai 2024 damit, ob die Lohnsteuerbegünstigung des § 3 Abs 1 Z 16 lit b EStG für diese Konstellation anwendbar ist oder nicht.