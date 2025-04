Vergaberecht : Kommt jetzt wirklich eine Entbürokratisierung der Vergabe?

Sowohl die neue Bundesregierung als auch die EU-Kommission kündigten zuletzt im großen Stil Änderungen, Vereinfachungen und eine Entbürokratisierung an. Dabei ist auch das Vergaberecht an vielen Stellen betroffen. Unsere Vergabeexperten sehen sich die politischen Versprechungen näher an.