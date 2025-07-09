Um unser Ranking zu erstellen, haben wir auch heuer wieder ein Online-Tool zur Datenerhebung verwendet – das heißt, die Verantwortlichen in den Unternehmen konnten ihre Daten direkt in eine Datenbank eingeben, aus der wir sie dann weiter verarbeitet haben.



Bei jenen Unternehmen, die ihre Daten trotz Nachfassaktion nicht eingegeben haben, haben wir zunächst versucht, die entsprechenden Zahlen selbst zu ermitteln. Wo auch dies mangels Daten nicht möglich war, haben wir unseren bewähr- ten Partner, den KSV1870, gebeten, uns seine Informationen über Umsätze und Mitarbeiterzahlen der säumigen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.



Ein wichtiges Wort noch: Fehler macht wahrscheinlich jeder und Sie werden sicher den einen oder anderen finden, dazu kommen immer wieder Umfirmierungen, Konzern- und Holdingmeldungen etc. Vor diesem Hintergrund haben wir uns aber wie gewohnt große Mühe gegeben, eine bis ins Detail korrekte Aufstellung auch der Eigentumsverhältnisse und Beteiligungen zu erarbeiten, und dies auch mit Fußnoten zu dokumentieren.



Wir wünschen eine interessante Lektüre!