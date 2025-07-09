Ranking Bauwirtschaft : Die Top 150 Baufirmen Österreichs
Die Talsohle für die österreichische Bauwirtschaft war auch 2024 noch nicht durchschritten. Das zeigt sich anhand der Ergebnisse in unserem Ranking der Top-150-Baufirmen.
KIM-Verordnung, weniger Wohnbauförderung, hohe Baukosten, weltweite Krisen – dies alles ging auch an den österreichischen Baufirmen nicht spurlos vorüber. Und so mussten etliche von ihnen deutliche
Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Besserung wird dennoch prognostiziert. Wir haben
wie gewohnt für Sie im Detail und mit Vergleichen zu den jeweiligen Vorjahren die Zahlen für das Jahr 2024 zusammengestellt.
HIER geht es weiter zu unserem bis ins letzte Detail auch von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen erstellten und mit Fußnoten dokumentierten Ranking!
So entstand unser Ranking
Um unser Ranking zu erstellen, haben wir auch heuer wieder ein Online-Tool zur Datenerhebung verwendet – das heißt, die Verantwortlichen in den Unternehmen konnten ihre Daten direkt in eine Datenbank eingeben, aus der wir sie dann weiter verarbeitet haben.
Bei jenen Unternehmen, die ihre Daten trotz Nachfassaktion nicht eingegeben haben, haben wir zunächst versucht, die entsprechenden Zahlen selbst zu ermitteln. Wo auch dies mangels Daten nicht möglich war, haben wir unseren bewähr- ten Partner, den KSV1870, gebeten, uns seine Informationen über Umsätze und Mitarbeiterzahlen der säumigen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
Ein wichtiges Wort noch: Fehler macht wahrscheinlich jeder und Sie werden sicher den einen oder anderen finden, dazu kommen immer wieder Umfirmierungen, Konzern- und Holdingmeldungen etc. Vor diesem Hintergrund haben wir uns aber wie gewohnt große Mühe gegeben, eine bis ins Detail korrekte Aufstellung auch der Eigentumsverhältnisse und Beteiligungen zu erarbeiten, und dies auch mit Fußnoten zu dokumentieren.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!