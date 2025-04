Eine wichtige Persönlichkeit fehlt leider in unserem Ranking – und nicht nur dort: Völlig überraschend ist Strabag-CEO Klemens Haselsteiner Mitte Jänner während eines Kuraufenthalts an einer Aneurysma-Blutung verstorben und wir haben ihn deshalb aus der Liste genommen (in der er auf Platz 1 gelegen wäre).

Das gesamte SOLID-Team trauert mit seiner Familie, Freundinnen und Freunden und der Arbeitskollegenschaft!