Sie haben gerade ein spannendes aktuelles digitales Projekt in Ihrem Unternehmen, das Sie der Bau-Fachwelt vorstellen möchten? Sie prägen gerade einen Trend und möchten Ihre Kunden und Interessenten das wissen lassen? Sie haben ein Geschäftsmodell entwickelt, wie sich aus den Anforderungen von Digitalisierung, Nachhaltigkeit & Co. auch ökonomischer Nutzen für Sie und Ihre Kunden ziehen lässt?

Dann nehmen Sie jetzt an unserem Call for Papers teil und schicken uns Ihren Vortragsvorschlag dazu!

Unsere Schwerpunkte:

Künstliche Intelligenz in der Baubranche Automatisierte Planung und Bauüberwachung KI-gestützte Risikobewertung und Effizienzsteigerung Predictive Maintenance und smarte Baustellen

Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell: Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Grüne Baustoffe und innovative Recyclingkonzepte Nachhaltige Bauplanung mit digitalen Zwillinge

Digitalisierung als Wachstumsmotor: BIM als Standard für effizientes Bauen IoT und Sensorik für intelligente Gebäude Neue Plattformen und digitale Ökosysteme

Spannende sonstige digitale Projekte und Konzepte

Ihre Einreichung wird von unserer hochkarätigen Jury evaluiert – sollten Sie zu den Ausgewählten zählen, freuen wir uns, Sie zur SOLID Konferenz einladen zu können, wo Sie Ihr Projekt auf unserer Bühne präsentieren können.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Chefredakteur Thomas Pöll!