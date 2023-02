Hochbauer Michael Hofer und das Betonbau-Team Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher holen bei den EuroSkills in Graz jeweils Platz 1.

Michael Hofer von der Firma Pierer Bau setzte die Serie regelmäßiger Top-Platzierungen der Hochbauer bei internationalen Berufswettbewerben fort. Als Aufgabe hatte er u.a. den Grazer Uhrturm nachzubilden.

„Ein sensationelles Gefühl! Als ich meinen Namen bei der Siegerehrung gesehen habe, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Auf einen Stockerlplatz habe ich gehofft, aber dass es nun die Goldene geworden ist… unglaublich! Danke an meinen Arbeitgeber, meinen Ausbilder und alle, die mich unterstützt haben“, so der 22-Jährige aus Weiz/Stmk. Michael Hofer wurde von Roland Mittendorfer (BAUAkademie OÖ) vorbereitet und während des Wettbewerbs betreut.

Nach drei anstrengenden Tagen und insgesamt 22 Stunden hochkonzentrierter Wettbewerbszeit jubeln Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher (beide Firma Leyrer + Graf) am Ende über Platz eins in der Kategorie Betonbau: „Gold bei einer Heim-EM – besser geht’s nicht! Wir hätten ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet. Die ersten zwei Wettkampf-Tage verliefen gut, am dritten Tag war ein bisschen der Hund drinnen. Als wir am Samstag rechtzeitig fertig wurden und kurz danach der Wettkampf vorbei war, ist uns eine Riesen-Last abgefallen. Jetzt genießen wir nur noch!“

>> insgesamt holte Österreich bei den Euroskills die Rekordanzahl von 33 Medaillen <<

Österreichs Betonbauer setzen damit eine beeindruckende Serie fort: seit der Einführung der Kategorie Betonbau holten die rot-weiß-roten Teilnehmer jedes Mal Platz eins. Für die Vorbereitung zeichnete Ausbilder Thomas Prigl (Berufsschule Wien) verantwortlich.

Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass das triale Ausbildungssystem der österreichischen Bauwirtschaft - bestehend aus Betrieb, Berufsschule und Lehrbauhof - Fachkräfte hervorbringt, die im internationalen Vergleich zu den besten zählen. (PM)