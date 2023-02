Teuerungen wohin man schaut. Nicht nur im Alltag, sondern quer durch alle Branchen. Wie dramatisch die Situation ist, zeigt sich laut Martin Schörkhuber, Fachgruppenobmann der Gerichts-Sachverständigen OÖ/Salzburg Bauwesen, anhand des Baupreisindexes: War die Preissteigerung von 2015 bis 2020, also innerhalb von fünf Jahren, bei 16 Prozent, so lag sie 2021 schon bei 12 Prozent in nur einem Jahr. Für heuer wird geschätzt überhaupt mit bis zu 25 Prozent gerechnet. Um seltene Baumaterialien wie Chips für Klimageräte ist ein wahrer Boom ausgebrochen, sie werden bis zum 10-fachen Wert ihres Preises versteigert.



In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Presse“ verweist Guntram Wolff, Direktor Brüsseler Thinktank Bruegel, darauf, dass, wenn die Energiepreise normal verlaufen wären und es keinen Ukrainekrieg geben würde, die Inflation deutlich niedrig wäre. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) musste ihre Prognosen bezüglich Teuerungsrate mehrfach korrigieren. Neben dem Krieg spiele auch der Zusammenbruch der globalen Lieferketten immer noch eine große Rolle.