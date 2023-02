Andreas Köttl, CEO von Value One, glaubt: "Dabei werden Immobilienprojekte fit für die Kreislaufwirtschaft gemacht und es wird ein Umdenken in der Branche erleichtert. Jedes Gebäude ist mit entsprechenden Materialpass mehr als nur eine Immobilie, in der man wohnen, arbeiten, leben kann. Sie wird zu einem Rohstofflager der Zukunft."

Um dieses Potenzial zu unterstützen, ist Value One nun die Partnerschaft im Sinne der Innovation und Nachhaltigkeit eingegangen. Die beiden Unternehmen gründen für den heimischen Markt die Madaster Austria GmbH und bringen so den digitalen Materialpass nach Österreich. Madaster bietet die technologische Plattform und Value One bringt die Vertriebskraft und das Netzwerk in die Immobilienbranche mit, um heimischen Projekte rechtzeitig bis zum 1. Jänner 2023 ESG-fit zu machen. Denn durch die Rohstoffbank soll allen an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen eine ESG-konforme Nachverfolgbarkeit der Materialen bei der Entstehung eines Projektes gewährleistet werden.