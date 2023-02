In der Folge drehte sich das Gespräch um die mögliche Aufwertung der nicht-finanziellen Ziele und deren Gegensatz zu durch ökologischere Bauweise entstehenden höheren Projektkosten, die ihrerseits immer wieder dazu führten, dass man am Ende doch die traditionelle, weniger ökologischere, aber finanziell günstigere Variante herstellen würde.



Karl Steinmayr brach in diesem Zusammenhang eine Lanze für die Fortschrittlichkeit der Baubranche. „Uns haftet immer ein bisschen ein altertümlicher Ruf an, aber es ist beachtlich, wie sich die Leute bei dem Thema auf die Schienen werfen!“ Wichtig wäre es aber, die Schlüsselpositionen gleich zu betrachten und zu bewerten und da sei er im Hinblick auf die beteiligten Player skeptisch.



Alles in allem aber werde der Baubranche die täglich zu übende und über lange Jahre gelernte Improvisationskraft zugute kommen. „Das beginnt beim Wetter und endet bei strategischen Dingen.“ Er habe noch niemand gesehen, der Taxonomie und Co. rundheraus ablehnen würde, aber es würde alles sehr genau hinterfragt, was vor dem Hintergrund der möglichen Verfünffachung der berichtspflichtigen Unternehmen durch die CSRD eine enorme Menge an Einzelthemen und -problemen aufwerfen würde. „Was wir uns aber auf jeden Fall wünschen müssen ist, dass das Thema von unseren Auftraggebern auch entsprechend bewertet wird, davon redet man in dem Zusammenhang viel zu selten.“