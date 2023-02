BIM-Projekte wären davor als interdisziplinäre Projekte im Haus verstanden worden, was bis in den Vorstand zu unterschiedlichen Zuständigkeiten und viel Koordinierungsaufwand geführt hätte. Mit dem neuen Ressort wäre ein anderer Ansatz eingezogen, „nämlich ein dreistufiger, der wirklich übergreifend über alle Segmente geht.“ Die erste Stufe ist Trendscouting - die Suche nach Ideen, die bei der Digitalisierung helfen können. Themen wie Robotik oder KI sind dem bereits entwachsen und gehören schon zur zweiten Stufe, Pilotprojekte mit dem Thema: wenn es eine Idee gibt – wie kann sie in Umsetzungsnähe kommen? „Dazu hat sich eine Politik der kleinen Schritte als sinnvoll erwiesen anstelle eines großen Ziels, bei dem man vor lauter Zielformulierung und Lastenhefterstellung nicht ins Tun kommt.“ Die 3-D-Druck-Präsentation bei der Asphaltmischanlage in Hausleiten wäre so ein typisches Pilotprojekt. „Was daraus am Ende wird, wissen wir noch nicht und das haben wir auch heute sehr deutlich gesagt – daher ist es ein Pilotprojekt wie ein Bohrrobotertest mit Hilti, den Spot-Roboter von Boston Dynamics (wurde auf der diesjährigen Solidkonferenz präsentiert, Anm.) oder ähnliches.“

Die dritte Phase, in die alles hineinmünden sollte, ist dann die Phase des Rollouts. „Da würde ich heute schon BIM 5 D mit Open BIM ansiedeln, wo wir nicht mehr auf das große System warten, sondern Kollaboration projektbezogen üben und durchführen“, sagte Birtel. Ebenfalls in Phase 3 sieht der Strabag-CEO Lean Construction mit dafür geeigneten Werkzeugen wie digitaler Taktsteuerung im Hochbau.

Als weitere Themen der Digitalisierung schnitt Birtel („Aber da sind wir nicht alleine und da muss man - wie ich mittlerweile weiß - früh genug dran sein, weil wir als industrielle Investoren eine ganz andere Herangehensweise als Finanzinvestoren haben“) die Beteiligung an Startups an (im Fall der Strabag etwa Schüttflix) und schloss mit: „Das Thema ist also weit nicht erledigt, wir sind auch nicht mit dem erreichten Status zufrieden – und es ist eine Aufgabe, die durch Nachhaltigkeit nicht abgelöst wird, sondern die noch dazu kommt.“

Strauss: „Sind mittlerweile auf einem vernünftigen Niveau“

Für den zweitgrößten Baukonzern Österreichs Porr lief das Thema Digitalisierung lange unter dem Schlagwort „Papierlose Baustelle“. Deren Vorstandsvorsitzender und Miteigner Karl-Heinz Strauss stimmte dem Gesagten insofern zu, als „Digitalisierung kein Projekt ist, sondern ein Prozess, der nie endet, weil sich ja auch die Bedingungen ändern.“ Wenn man so zeitig einstiege wie die Porr, mache man natürlich einerseits auch Fehler, aber auch große Schritte nach vorne. „Manche Schritte führen einen aber auch wieder auf Basisthemen zurück. Am Anfang glaubt man, man kann sehr viel mit Digitalisierung lösen, wenn man Prozesse standardisiert, harmonisiert und versucht sie zu automatisieren. Da scheitert man aber oft an der Realität der unterschiedlichen Firmen und Schauplätze.“ Er glaube, dass die Porr da mittlerweile auf einem vernünftigen Niveau wäre. „Unser Glück war, dass wir sehr schnell an die Operativen mit einbezogen haben.“ denn wenn man zu viel theoretisiert habe, sagte Strauss, sei man kurz vor dem scheinbaren Ende draufgekommen, dass man noch nicht einmal zwei Drittel habe, weil man in die falsche Richtung galoppiert sei. Man habe dann aus 18 Projekten sechs gemacht und sich auf wesentliche Themen rund um den operativen Betrieb fokussiert.

Als Beispiel nannte Strauss die Umstellung des gesamten Maschinenparks auf Künstliche Intelligenz bei jedem der 55.000 Geräte, von denen 10.000 mit einer eigenen Telematik ausgestattet seien. „Heute sind das so viele Daten, dass man das Data Lake nennt, wie ich lerne. Die KI macht dann Auswertungen, die uns sagen, wann Geräte in Überlastungsgefahr kommen, wann sich eine Wartung ankündigt oder wann ein guter Zeitpunkt ist, um sie zu verkaufen.“ Das verliefe ebenso wie die Ersatzteilbeschaffung schon im Sinn des formulierten Ziels völlig papierlos.

Man habe aber auch lernen müssen, dass man die Daten reduzieren und die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau aufgeben müsse.