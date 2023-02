Inhaltliche Detaillierung

Sämtliche Leistungen wurden auf ihre praktische Umsetzung sowie Interpretationen geprüft und entsprechend erweitert, umformuliert oder entfernt. Beispielsweise wurden die Leistungen zum BIM-Qualitätsmanagement deutlich umfassender beschrieben sowie die Leistung der BAP-Erstellung von der BIM-Projektsteuerung an die BIM-Gesamtkoordination übertragen.



Unterteilung in Grundleistungen und optionale Leistungen

Die Teilung in Grundleistung und optionale Leistungen unterstützt die Anwendungsfallbasierte BIM-Leistungsbeschreibung. Leistungen für die Modellerstellung sowie das Qualitätsmanagement wurden als Grundleistungen definiert. Andere Leistungen, zum Beispiel für den Anwendungsfall der modellbasierten Mengenermittlung, werden als optionale Leistungen geführt.



Ergänzung der Qualifikationen der BIM-Projektleitung (BPL) sowie des BIM-Managements (BIM-M)

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die BPL essenziell für die Durchführung eines qualitätsvollen BIM Projektes ist (insbesondere bei TU-Projekten) und daher möglichst frühzeitig (vor Ausschreibung der Planung bzw. dem Start eines Wettbewerbes) in das Projekt einbezogen werden soll. Die konkreten Leistungen der BPL werden im LM.BIM 2022 daher erstmalig definiert.



Die Qualifikation des BIM-M setzt sich aus den Qualifikationen der BPL und BPS zusammen (BPS + BPL = BIM-M). Es handelt sich daher nicht um eine zusätzliche Qualifikation, sondern um eine alternative Organisationsform. Diese wird insbesondere bei Infrastrukturprojekten bzw. bei komplexen Hochbauprojekten gerne eingesetzt.



Anpassung der Projektphasen

Die Gliederung der Projektphasen wurde entsprechend dem LM.VM angepasst. Die Leistungen des LM.BIM 2022 können hierdurch in einen direkten Bezug zum LM.VM gesetzt werden. Zusätzlich wurden die übergeordneten allgemeinen Leistungen aufgelöst und den jeweiligen Projektphasen zugeordnet.



Tabellarische Gliederungen

Die textliche Aufzählung der einzelnen Leistungen wird durch eine tabellarische Darstellung ersetzt. Eine Zelle der Tabelle ist hierbei einem zusammengehörigen Prozess vorbehalten. Zum Beispiel der Durchführung einer Koordinationssitzung, welche für die Rolle der BIM-Gesamtkoordination mit der Koordination und Einsammlung der Fachmodellgrundlagen beginnt und mit der Dokumentation bzw. Nachverfolgung von Issues endet.