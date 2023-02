Die erste nennenswerte digitale Revolution, die sich nachhaltig auf die Planungs- und Baubranche auswirkte, begann nicht wie leicht anzunehmen, mit der weiten Verbreitung des klassischen Personal Computers, sondern vielmehr erst, mit der Einführung einiger sehr wichtiger Anwendungen, die wir heute als selbstverständlich ansehen. Ganz vorn ist dabei CAD-Software zu nennen, die es ermöglichte eine bis dahin nicht gekannte Präzision in die Planungen zu bringen und dabei gleichzeitig schnelle und einfache Anpassungen erlaubte. Die "Killer-App" aber, die die meisten Planungs- und Bauunternehmen in die moderne Welt brachte, war die E-Mail. Sie wurde schnell zum De-facto-Standard für die Dokumentation und Übermittlung von Projektinformationen.



Mobile Computing stellte die zweite digitale Revolution für unsere Branche dar. Heute, da fast jeder an einem Bauprojekt Beteiligte ein in irgendeiner Form mobiles Gerät ständig bei sich trägt, ist es nicht schwer zu erkennen, wo weitere wichtige Datenquellen liegen. Im Laufe eine Bauprojekts verlässt sich niemand mehr auf Papierdokumente, sondern auf die Daten, die in den verschiedenen Computersystemen, Festplatten, Servern, Cloud-Speichern und -Diensten und/oder anderswo im Äther gespeichert sind.