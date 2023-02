Die gesamte Wienerberger Gruppe arbeitet an modernen Systemlösungen, um Innovationen und die Digitalisierung in der Baubranche voranzutreiben. Bereits Ende 2018 hat man deshalb auch ein mehrstufiges Partnerschaftsabkommen mit FBR (Fastbrick Robotics), einem an der australischen Börse gelisteten Unternehmen, unterzeichnet. Damit sollen eine innovative Methode für das Verlegen von Ziegeln mit Robotern entwickelt und für den Bauroboter Hadrian X optimierte Ziegellösungen geschaffen werden. Nun wurde ierstmals mit Porotherm-Ziegeln von Wienerberger ein komplettes Wohnhaus vom Bauroboter errichtet.



"Als Taktgeber der Branche nutzen wir die Chancen der Digitalisierung auch im Rahmen unserer Partnerschaft mit FBR und entwickeln Technologien für Neubau, Renovierung und Infrastruktur. Wir haben den Anspruch, nicht nur Produkte von höchster Qualität herzustellen, sondern dabei auch bestmöglich ressourcenschonend zu arbeiten“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.