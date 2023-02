Stichwort Fachkräftemangel: Welche Initiativen gibt es seitens der Innung dagegen und wie macht sich die Situation in Tirol bemerkbar?

Hinsichtlich der klassischen Lehre gibt es erfreuliche Entwicklungen zu berichten: Dank der ergriffenen Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung und Neuausrichtung der Lehre ist es uns gelungen, die Attraktivität der Ausbildung zu steigern. Man kann an den Zahlen deutlich erkennen, dass der Lehrberuf in den vergangenen Jahren leicht an Beliebtheit gewonnen hat. Im Sinne der Digitalisierung statten wir unsere Lehrlinge nicht nur mit einem Tablet aus, sondern geben ihnen mit der Plattform „E-Baulehre“ auch ein Tool in die Hand, welches sie ideal auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Außerdem wurden die Namen der Berufsbilder reformiert, sodass die Jugendlichen zwischen einer Laufbahn im Hoch-, Tief- oder Betonbau wählen können. Ganz neu bieten wir mit Herbst 2022 neue Ausbildungsoffensiven an, welche eine Karriere im zweiten Bildungsweg forcieren. Das Ziel besteht darin, schwach oder anders qualifizierten Arbeitskräften auf kompaktem Weg einen Zugang zum Bau zu verschaffen.



Wie realistisch ist die Umsetzung einer 4-Tage-Woche im Baubereich?

Man muss bedenken, dass eine Umstellung auf ein reines 4-Tage-Schema zehn Arbeitsstunden zuzüglich Zu- und Abfahrten pro Tag bedeuten würde, was für einen so harten Job wie den Bauberuf grenzwertig ist. Nichtsdestotrotz testen aktuell einige Mitgliedsbetriebe dieses alternative Arbeitszeitmodell. Da uns dazu aber bis dato noch keine Ergebnisse vorliegen, gilt es erstmals deren Erfahrungsberichte abzuwarten. Ich persönlich gehe jedoch davon aus, dass sich die 4,5-Tage-Woche wie bisher mit einer Woche vier, in der kommenden fünf Arbeitstagen, als Standardsystem etablieren wird und man Projekt- oder Baustellen bezogen auf andere Modelle umsteigt.