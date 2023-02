Von den 2.450 Mitarbeitenden an 18 Standorten von Leyrer + Graf sind 180 Lehrlinge. Sie werden hier in den unterschiedlichsten Bereichen der Baubranche ausgebildet und wirken damit auch dem Fachkräftemangel am Bau entgegen.

Lehrlinge der Unternehmensgruppe Leyrer + Graf räumen auch bei Lehrlingswettbewerben oder Berufsmeisterschaften regelmäßig die besten Plätze ab. Die aktuell amtierenden Europameister und Staatsmeister im Betonbau sowie Österreichs bester Zimmerer stammen aus dem Unternehmen. „Wir möchten euch mit einer Lehre am Bau zu Top-Fachkräften ausbilden, euch fordern und fördern, sowohl eure fachliche als auch persönliche Entwicklung. Heute seid ihr vermutlich noch etwas verunsichert und in freudiger Erwartung, was in den nächsten Jahren auf euch zukommt, doch am Ende eurer Ausbildung, seid ihr stolz auf eure Leistung und zu jungen Persönlichkeiten herangereift. Und es ist uns eine große Freude euch auf diesem Weg zu begleiten“, lauteten die Begrüßungsworte von CEO Stefan Graf.